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Украинский писатель сравнил политику Киева с большой аферой

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украинский писатель, член партии «Укроп» Василий Шкляр назвал политику властей страны большой аферой, из-за которой народ оказался в «холоде и голоде». Такое мнение он озвучил во время выступления на президентских праймериз партии, запись которого опубликована на YouTube.

«Наши нынешние вожди пять лет вели нас в Европу, а привели в Антарктиду, где замерзают города», — приводит слова активиста «РИА Новости» в понедельник, 19 ноября.

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Он отметил, что попытки Киева выполнить требования МВФ обернулись для простых украинцев непомерными тарифами на отопление. Шкляр заявил, что над гражданами проводилась «шоковая терапия» и многочисленные эксперименты, которые уже повергли его в «аморальное состояние».

«После революции достоинства действующая власть как нарочно сделала всё для того, чтобы это достоинство растоптать, чтобы надругаться над идеалами, за которые отдали жизнь лучшие из лучших», — добавил культурный деятель. 

С 2015 года МВФ оказывает Украине финансовую помощь. Киеву обещано $17 млрд в обмен на преобразования в стране, среди которых — повышение цен на газ. Это условие было выполнено, и с 1 ноября на Украине повысили цены на газ на 23,5%. Теперь 1 тыс. куб. м голубого топлива обойдется в 8,5 тыс. гривен (более $300), а власти получат очередной транш в размере около $3,9 млрд.

Революция достоинства, в народе называемая евромайданом, — это массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, начавшаяся 21 ноября 2013 года. Украинцы протестовали против приостановки курса на ассоциацию с ЕС. Массовые акции привели к смене власти в стране, в результате чего новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины.

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