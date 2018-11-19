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Киевляне назвали Кличко провальным мэром

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Фото: РИА Новости/Виталия Кличко
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Жители Киева оценили работу градоначальника Виталия Кличко, поучаствовав в опросе украинского телеканала NewsOne.

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Зрителям предлагалось ответить на вопрос «Кличко как глава столицы — успешный или провальный?».

В итоге 95% из 7850 позвонивших негативно высказались о работе мэра.

«95% говорят, что этот человек на посту мэра Киева — провальный. Его политика провальная. Его команда — это беда для города», — приводит «РИА Новости» слова ведущего.

Бывший боксер Виталий Кличко был избран мэром Киева в 2014 году. Следующие выбору главы украинской столицы состоятся в 2020 году. Кличко уже заявил о намерении в них участвовать.

6 октября сообщалось, что Виталий Кличко пошутил об отсутствии горячей воды у киевлян и порекомендовали им купить себе бойлер.

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