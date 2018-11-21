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В Кремле сожалеют о проигрыше кандидата от РФ на выборах главы Интерпола

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Фото: REUTERS/Russian Interior Ministry
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют в связи с проигрышем кандидата от России Александра Прокопчука на выборах главы Интерпола, и считают, что некоторые страны своими заявлениями оказывал давление на процесс голосования.

«Жаль, конечно, что не победил наш кандидат. Но, с другой стороны, если беспристрастно посмотреть на ряд заявлений из ряда стран накануне выборов, то, конечно, давление оказывалось сильное. Это очевидно», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков отметил, что выборы были легитимными.

«Выборы состоялись. И мне пока не известно о каких-то факторах, которые могли бы вести к обсуждению легитимности. В данном случае есть выборы и есть их результаты», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Новым президентом Интерпола 21 ноября был избран Ким Чон Ян из Южной Кореи, исполнявший обязанности руководителя организации с 7 октября этого года. Прокопчук был вторым претендентом на этот пост.

Ранее в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Прокопчук продолжит работу в качестве вице-президента организации.

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