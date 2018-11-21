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Эксперт назвал причины проигрыша россиянина на выборах главы Интерпола

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Фото: ТАСС
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Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян смог обойти генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука на выборах президента Интерпола по ряду политических и экономических причин. Об этом в интервью «Известиям» сообщил член ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин. 

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Ранее, 21 ноября, стало известно, что Ким Чон Ян был избран на двухлетний срок. Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

«Поражение россиянина обусловлено глубокими причинами, и его нельзя рассматривать просто с точки зрения, что не понравился наш кандидат», — сказал Андрей Кошкин.

Главной экономической причиной он считает строительство газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».  

«Энергоснабжение Европы идет по российскому плану. Это вводит в состояние транса прежде всего президента США Дональда Трампа, который намерен продавать втридорога свой газ и другие энергоносители», — отметил эксперт.

Он напомнил, что немалую роль в исходе выборов сыграло открытое письмо, которое опубликовали американские сенаторы. Они призвали администрацию президента США Дональда Трампа и членов Интерпола выступить против кандидатуры россиянина. По их словам, это «всё равно что запустить лису в курятник».

«Обратите внимание — в этом участвовали четыре конгрессмена, при этом двое из них демократы, двое — республиканцы, чтобы никто не обвинил, что это перекосы внутриполитической борьбы в США», — добавил эксперт.

По его словам, данное голосование американские власти использовали как повод для очередной организации нападок на Россию. Также волну критики российского кандидата подхватили Украина и Латвия, напомнил он.

«Они (конгрессмены. — Ред.) обратились в структуры, которые проводят голосование на тему, что ни в коем случае нельзя допускать нашего кандидата, потому что он якобы замешан в угрозах, что он прижимает диссидентов и журналистов. Откровенно говоря, они уже расписали программу действий на будущее, даже если бы его избрали», — добавил Кошкин. 

Он отметил, что такие действия в итоге серьезно повлияли на исход выборов — эту тему стали обсуждать в ООН, а против российского представителя «поднялся весь мир».  

По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах был именно Прокопчук. С 2016 года он является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

Однако против его кандидатуры выступили американские сенаторы, глава МВД Украины Арсен Аваков и другие украинские чиновники. Аваков заявил, что Киев готов оставить членство в Интерполе, если пост главы организации займет российский представитель. По его словам, такое назначение представляет собой «гибридную угрозу» для всего мира.

В МВД РФ уже сообщили, что Прокопчук останется на своем посту в Интерполе после выборов.

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