Эксперт назвал причины проигрыша россиянина на выборах главы Интерпола

Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян смог обойти генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука на выборах президента Интерпола по ряду политических и экономических причин. Об этом в интервью «Известиям» сообщил член ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин.

Ранее, 21 ноября, стало известно, что Ким Чон Ян был избран на двухлетний срок. Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

«Поражение россиянина обусловлено глубокими причинами, и его нельзя рассматривать просто с точки зрения, что не понравился наш кандидат», — сказал Андрей Кошкин.

Главной экономической причиной он считает строительство газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

«Энергоснабжение Европы идет по российскому плану. Это вводит в состояние транса прежде всего президента США Дональда Трампа, который намерен продавать втридорога свой газ и другие энергоносители», — отметил эксперт.

Он напомнил, что немалую роль в исходе выборов сыграло открытое письмо, которое опубликовали американские сенаторы. Они призвали администрацию президента США Дональда Трампа и членов Интерпола выступить против кандидатуры россиянина. По их словам, это «всё равно что запустить лису в курятник».

«Обратите внимание — в этом участвовали четыре конгрессмена, при этом двое из них демократы, двое — республиканцы, чтобы никто не обвинил, что это перекосы внутриполитической борьбы в США», — добавил эксперт.

По его словам, данное голосование американские власти использовали как повод для очередной организации нападок на Россию. Также волну критики российского кандидата подхватили Украина и Латвия, напомнил он.

«Они (конгрессмены. — Ред.) обратились в структуры, которые проводят голосование на тему, что ни в коем случае нельзя допускать нашего кандидата, потому что он якобы замешан в угрозах, что он прижимает диссидентов и журналистов. Откровенно говоря, они уже расписали программу действий на будущее, даже если бы его избрали», — добавил Кошкин.

Он отметил, что такие действия в итоге серьезно повлияли на исход выборов — эту тему стали обсуждать в ООН, а против российского представителя «поднялся весь мир».

По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах был именно Прокопчук. С 2016 года он является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

Однако против его кандидатуры выступили американские сенаторы, глава МВД Украины Арсен Аваков и другие украинские чиновники. Аваков заявил, что Киев готов оставить членство в Интерполе, если пост главы организации займет российский представитель. По его словам, такое назначение представляет собой «гибридную угрозу» для всего мира.

В МВД РФ уже сообщили, что Прокопчук останется на своем посту в Интерполе после выборов.