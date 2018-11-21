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Выбран новый президент Интерпола

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Фото: interpol.int
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Новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации.

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Уточняется, что он избран на двухлетний срок. Голосование прошло в среду, 21 ноября, на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

До 7 октября 2018 года Интерпол возглавлял Мэн Хунвэй, который также занимал пост замминистра общественной безопасности Китая. Его задержали на родине по обвинению во взяточничестве и других преступлениях. Ким Чон Ян был назначен исполняющим обязанности президента организации.

По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах был генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук. С 2016 года он является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

Однако против его кандидатуры выступил глава МВД Украины Арсен Аваков и другие украинские чиновники. Аваков заявил, что Киев готов оставить членство в Интерполе, если пост главы организации займет российский представитель. По его словам, такое назначение представляет собой «гибридную угрозу» для всего мира.

После этого американские сенаторы опубликовали открытое письмо с просьбой не выбирать Прокопчука главой Интерпола. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что такое обращение недопустимо и является вмешательством в избирательный процесс;

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