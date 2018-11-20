В МВД назвали попытки повлиять на выборы главы Интерпола недопустимыми

В МВД России заявили, что попытки повлиять на выборы главы Интерпола недопустимы. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По ее словам, на сегодняшний день в СМИ постоянно появляется информация, которая направлена на дискредитацию российского кандидата на пост президента Интерпола генерал-майора Александра Прокопчука. При этом она отметила его высокий профессионализм и многолетний опыт работы в правоохранительной сфере, поэтому в ведомстве сочли попытки помешать россиянину недопустимыми.

Ранее в Кремле ответили на призыв американских сенаторов не выбирать россиянина главой Интерпола. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, их действия можно расценить как вмешательство в избирательный процесс. Он также назвал это давлением на американского лидера Дональда Трампа.

Выборы нового главы Интерпола состоятся в среду, 21 ноября. До 7 октября 2018 года организацию возглавлял Мэн Хунвэй, который также занимал пост замминистра общественной безопасности Китая. Его задержали на родине по обвинению во взяточничестве и других преступлениях.

По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах нового главы Интерпола называют именно Прокопчука. С 2016 года он является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев готов приостановить членство в Интерполе, если пост главы организации займет российский представитель. По его словам, такое назначение представляет собой «гибридную угрозу» для всего мира.