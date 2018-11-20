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В Кремле ответили на призыв не выбирать россиянина главой Интерпола

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает вмешательством в избирательный процесс призыв американских сенаторов не выбирать генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука главой Интерпола. 

Американские сенаторы призвали не выбирать россиянина главой Интерпола

Ранее сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Кунс, а также двое республиканцев — Роджер Викер и Марко Рубио — в открытом письме призвали администрацию президента США Дональда Трампа и членов Интерпола выступить против кандидатуры россиянина. По их словам, это «всё равно что запустить лису в курятник».

«Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. А как еще оценить?» — сказал Песков журналистам на брифинге во вторник, 20 октября.

Он отметил, что в Кремле этого письма не видели, но читали соответствующие сообщения СМИ. Песков добавил, что такое обращение, безусловно, можно назвать давлением. 

Выборы нового главы Интерпола состоятся в среду, 21 ноября. До 7 октября 2018 года организацию возглавлял Мэн Хунвэй, который также занимал пост замминистра общественной безопасности Китая. Его задержали на родине по обвинению во взяточничестве и других преступлениях.

По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах нового главы Интерпола называют именно Прокопчука. С 2016 года он является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев готов приостановить членство в Интерполе, если пост главы организации займет российский представитель. По его словам, такое назначение представляет собой «гибридную угрозу» для всего мира.

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