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Американские сенаторы призвали не выбирать россиянина главой Интерпола

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Группа американских сенаторов из обеих партий обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на членов Генеральной ассамблеи Интерпола и не дать россиянину Александру Прокопчуку стать новым главой организации. Текст письма опубликовала на своем сайте сенатор-демократ Джен Шахин.

По мнению сенаторов, Москва на постоянной основе злоупотребляет Интерполом, чтобы сводить счеты и преследовать политических противников, а также журналистов и диссидентов. Также они заявили, что Прокопчук якобы был лично вовлечен в стратегию запугивания, направленную на ослабление демократических институтов и усиление правления президента России Владимира Путина, пишет ТАСС.

18 ноября глава МВД Украины Арсен Аваков в ходе 87-й сессии Генассамблеи Интерпола в Дубае заявил, что назначение кандидата от России на пост главы организации представляет собой «гибридную угрозу» для всего мира.

Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября. До 7 октября 2018 года организацию возглавлял Мэн Хунвэй, который также занимал пост замминистра общественной безопасности Китая. Его задержали на родине по обвинению во взяточничестве и других преступлениях.

По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах нового главы Интерпола называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. С 2016 года он является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

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