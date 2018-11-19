Всегда буду ядом: Уильям Браудер отбивается от обвинений в отравлении

Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о создании преступного сообщества, главным фигурантом которого стал основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. По версии следственных органов, юриста Сергея Магнитского, владельца «Универсального банка сбережений» Семена Коробейникова и бизнесмена Валерия Курочкина могли отравить в интересах 54-летнего подданного Великобритании.

«Известия» изучили представленные генпрокуратурой материалы, реакцию самого обвиняемого и выяснили, какое отношение к уголовной истории имеет назначение нового главы Интерпола и выпуск нового тиража книги Браудера о его борьбе с Россией.

Загадочные смерти

О деле Hermitage Capital стало известно в 2008 году, когда аудитор Сергей Магнитский был арестован по обвинению в помощи главе фонда Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. Компанию обвиняли в хищениях 5,4 млрд рублей из бюджета России, что является крупнейшим в истории единоразовом изъятием средств из государственной казны. После 11 месяцев предварительного заключения Сергей Магнитский скончался в больнице. Соучастниками Браудера считались Валерий Курочкин, Октай Гасанов и Сергей Коробейников. Все они умерли при подозрительных обстоятельствах.

На брифинге 19 ноября представитель прокуратуры Александр Куренной рассказал журналистам о том, чем руководствовалось следствие, возбуждая уголовное дело в отношении господина Браудера.

Браудер Юрист инвестфонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, обвинявшийся в налоговых махинациях и скончавшийся в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года Фото: ТАСС/Фонд «Hermitage Capital»



- Весьма вероятна причастность основателя Hermitage Capital к смерти Валерия Курочкина, Сергея Магнитского и Сергея Коробейникова. Всех троих отравили диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия. Версия об отравлении Магнитского именно Браудером подтверждается и журналистом Олегом Лурье, который содержался с ним в одной из камер в 2009 году. Исследования токсичных соединений, которыми предположительно отравили Магнитского, Курочкина и Коробейникова, проводятся в США, Франции, Италии, - сообщили в генпрокуратуре.

Первоначально смерти Валерия Курочкина и Сергея Магнитского рассматривалась, как естественные, наступившие вследствие имевшихся у них заболеваний. Третьей жертвой отравления, как пояснил господин Куренной, является и коммерсант Октай Гасанов с которым непосредственно коммуницировал Магнитский. Гибель же Сергея Коробейникова на первом этапе расследования квалифицировали, как несчастный случай, однако, в дальнейшем были получены данные, указывающие на насильственный характер и его смерти. Кроме того, в генпрокуратуре заявили, что по приказу Браудера мог быть убит в Великобритании бизнесмен Александр Перепеличный. Все они проходили обвиняемыми по делу о совершённом в 2007 году хищении.



Объявленный в 2017 году в международный розыск российским бюро Интерпола Уильям Браудер отреагировал на новость из Москвы в присущем ему стиле.

- Путин обвиняет меня в убийстве четырех людей из-за того, что весь мир обвиняет его в покушении на Скрипалей, - написал он в Твиттере.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так прокомментировал это публичное заявление Браудера.

- Так называемое дело Браудера началось, насколько я знаю, гораздо раньше, чем эпизод со Скрипалями, добавился новый эпизод в его деле, и я бы так и рассматривал, - сказал представитель Кремля.

На бюллетене

В своих аккаунтах в социальных сетях Уильям Браудер неоднократно заявлял, что является последовательным противником России. Автор книги «Красный бюллетень: как я стал врагом Путина номер один» активно пиарит ее за счет своих антироссийских высказываний. Впрочем, новоявленный писатель не уточняет при каких обстоятельствах он получил такой громкий титул.



В 2017 году Россия в одностороннем порядке поместила Уильяма Браудера в список розыска Интерпола, в результате 30 мая 2018 года Браудер был задержан в Мадриде. Однако позже полиция Испании отпустила его по причине того, что ордер на арест не имел надлежащей юридической силы.



В связи со скандальной отставкой главы Интерпола Мэн Хуньвэя из-за обвинений в коррупции в Китае, на 21 ноября назначены выборы. Известно, что россиянин Александр Прокопчук, занимающий сейчас должность вице-президента, является фаворитом в борьбе за пост.

Броудер Александр Прокопчук Фото: ТАСС/пресс-служба МВД РФ



Данная новость предсказуемо вызвала недовольство у противников России. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что перспектива России возглавить организацию является «гибридной угрозой для всего мира». Уильям Браудер также оказался крайне разгневан новостью. Из пяти его последних постов в Твиттере три посвящены опасениям в связи с возможным избранием Александра Прокопчука.

Немецкий политолог Мануэль Оксенрайтер рассказал «Известиям», что Уильям Браудер, по его убеждению, готов пойти на всё ради своих интересов. Известно, что в 1998 году он даже поменял гражданство США на британское - и все ради того, чтобы избежать уплаты налогов.



- Уильям Браудер – «финансовая» саранча, которая действует только для того, чтобы максимизировать свою финансовую выгоду. Законы и правила ничего не значат для этого хищника. Любое правительство, и не только российское, должно проявить мужество и начать преследовать его и его сообщников, - заявил Мануэль Оксенрайтер.

Генеральная прокуратура передаст все материалы по делу зарубежным коллегам и продолжит требовать экстрадиции Уильяма Браудера.