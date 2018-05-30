Браудер заявил о своем задержании в Мадриде

Основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил, что его задержали в Испании. В Twitter в среду, 30 мая, он написал, что задержан по запросу РФ.

«Только что [я] был задержан испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол. Сижу на заднем сидении полицейской машины, едем в участок. В какой — мне не сказали», — заявил он.

29 декабря Тверской суд заочно приговорил Браудера к 9 годам заключения за преднамеренное банкротство, ущерб государству от которого составил более 3,5 млрд рублей. Также его обязали выплатить штраф в 200 тыс. рублей.

Позже стало известно, что предприниматель скрывается от российских властей за рубежом.

Браудер является гражданином США и инициатором принятия антироссийского закона Магнитского. Сергей Магнитский был юристом компании Браудера и обвинялся в пособничестве бизнесмену в отклонении от уплаты налогов.