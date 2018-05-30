Прямой эфир

Браудер заявил о своем задержании в Мадриде

0
Фото: Getty Images/Drew Angerer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил, что его задержали в Испании. В Twitter в среду, 30 мая, он написал, что задержан по запросу РФ.

«Только что [я] был задержан испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол. Сижу на заднем сидении полицейской машины, едем в участок. В какой — мне не сказали», — заявил он.

29 декабря Тверской суд заочно приговорил Браудера к 9 годам заключения за преднамеренное банкротство, ущерб государству от которого составил более 3,5 млрд рублей. Также его обязали выплатить штраф в 200 тыс. рублей.

Позже стало известно, что предприниматель скрывается от российских властей за рубежом. 

Браудер является гражданином США и инициатором принятия антироссийского закона Магнитского. Сергей Магнитский был юристом компании Браудера и обвинялся в пособничестве бизнесмену в отклонении от уплаты налогов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Британии вступила в силу «поправка Магнитского»
Латвия запретила въезд 49 иностранцам по аналогу «списка Магнитского»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017