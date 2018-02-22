Латвия запретила въезд 49 иностранцам по аналогу «списка Магнитского»

МИД Латвии запретил въезд 49 иностранцам по аналогу «закона Магнитского». Об этом написал в своем профиле в Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

«В соответствии с решением сейма (от 8 февраля 2018 года о призыве установить санкции для лиц, связанных с «делом Магнитского». — iz.ru), а также согласно резолюции премьер-министра Латвии от 22 февраля и основываясь на иммиграционном законе, я установил запрет на въезд в страну 49 людям», — говорится в сообщении.

Комиссия парламента Латвии по иностранным делам одобрила аналог американского «списка Магнитского» 28 января. В связи с этим сообщалось, что Россия ответит на создание в Литве такого списка исходя из принципа взаимности.

США приняли «закон Магнитского» в декабре 2012 года. Документ подразумевает санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации данного дела.

Закон назван именем аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, который умер в российской тюрьме после того, как обвинил в коррупции ряд крупных чиновников.