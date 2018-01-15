Литва опубликовала «список Магнитского»

Литва обнародовала так называемый «список Магнитского», в который были включены 49 россиян. Им запрещен въезд в балтийскую республику.

Среди них фигурируют глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, судьи Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров и многие другие, передает «РИА Новости».

В свою очередь, посол РФ в Литве Александр Удальцов заявил, что Россия будет вынуждена ответить на действия властей балтийского государства аналогичными мерами.

Законопроект, аналогичный «списку Магнитского», был принят парламентом страны в ноябре 2017 года. Документ вступил в силу в январе текущего года.