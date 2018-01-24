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Профильная комиссия парламента Латвии одобрила аналог «закона Магнитского»

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Комиссия парламента Латвии по иностранным делам одобрила аналог американского «списка Магнитского», вводящий ограничения на въезд в страну иностранцам, связанным с коррупцией и нарушением прав человека.

Информацию об этом опубликовала пресс-служба законодательного органа.

«Принятие такого решения является делом чести для Латвии как демократического и правового государства, а также делом совести для каждого депутата сейма», — цитирует сообщение ТАСС.

Согласно законопроекту, на территорию Латвии будет запрещен въезд 49 лицам, связанным с «делом Магнитского».

«Закон Магнитского» был принят правительством США в 2012 году в отношении лиц, которых Вашингтон считает причастными к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Этот документ предполагает введение персональных санкций в отношении указанных лиц и людей, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права.

17 января портал iz.ru сообщил, что Россия ответит на создание в Литве аналога «списка Магнитского» исходя из принципа взаимности.

Ведомство назвало действия Вильнюса «русофобскими» и продиктованными стремлением «любой ценой доказать свою враждебность в отношении России».

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