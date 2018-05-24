Прямой эфир

В Британии вступила в силу «поправка Магнитского»

0
Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский закон о санкциях с «поправкой Магнитского», наделяющий власти страны правом вводить ограничительные меры против нарушителей прав человека, вступил в силу после одобрения королевы Елизаветы II. Об этом сообщил МИД Великобритании.

«Ее Королевское Величество королева дала королевскую санкцию закону «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения британского внешнеполитического ведомства.

За исполнение санкций — в колонию
Соблюдение антироссийских санкций на территории РФ может обернуться четырьмя годами заключения

В Лондоне это событие считают важным моментом для страны. Так, глава МИД Борис Джонсон отметил, что с помощью этого закона Великобритания после выхода из состава ЕС получит полный контроль над своей санкционной политикой. Кроме того, политик гордится, что в текст законопроекта была включена «поправка Магнитского».

«Данный закон также ясно дает понять, что санкции могут вводиться в отношении частных лиц и организаций с целью предотвращения или для привлечения к ответу в связи с грубыми нарушениями прав человека», — пояснил Джонсон.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, обвиняемый в налоговых махинациях, в 2009 году скончался в СИЗО «Матросская Тишина», где пробыл около года. Смерть фигуранта дела вызвала широкий резонанс.

Суд установил, что Магнитский в интересах своего работодателя — международного финансиста Уильяма Браудера — реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, через калмыцкие фирмы, находившиеся под управлением Hermitage Capital. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы и объявлен в международный розыск. Сейчас он находится в Лондоне.

Аналогичный «закон Магнитского» США ввели в декабре 2012 года. Подобные меры также приняли власти Канады и Латвии. Депутаты парламента Великобритании приняли «поправку Магнитского» 2 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия запретила въезд враждебно настроенным политикам из Литвы
В Госдуме предложили защитить попавший под санкции бизнес

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017