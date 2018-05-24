В Британии вступила в силу «поправка Магнитского»

Британский закон о санкциях с «поправкой Магнитского», наделяющий власти страны правом вводить ограничительные меры против нарушителей прав человека, вступил в силу после одобрения королевы Елизаветы II. Об этом сообщил МИД Великобритании.

«Ее Королевское Величество королева дала королевскую санкцию закону «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения британского внешнеполитического ведомства.

В Лондоне это событие считают важным моментом для страны. Так, глава МИД Борис Джонсон отметил, что с помощью этого закона Великобритания после выхода из состава ЕС получит полный контроль над своей санкционной политикой. Кроме того, политик гордится, что в текст законопроекта была включена «поправка Магнитского».

«Данный закон также ясно дает понять, что санкции могут вводиться в отношении частных лиц и организаций с целью предотвращения или для привлечения к ответу в связи с грубыми нарушениями прав человека», — пояснил Джонсон.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, обвиняемый в налоговых махинациях, в 2009 году скончался в СИЗО «Матросская Тишина», где пробыл около года. Смерть фигуранта дела вызвала широкий резонанс.

Суд установил, что Магнитский в интересах своего работодателя — международного финансиста Уильяма Браудера — реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, через калмыцкие фирмы, находившиеся под управлением Hermitage Capital. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы и объявлен в международный розыск. Сейчас он находится в Лондоне.

Аналогичный «закон Магнитского» США ввели в декабре 2012 года. Подобные меры также приняли власти Канады и Латвии. Депутаты парламента Великобритании приняли «поправку Магнитского» 2 мая.