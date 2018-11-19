Песков прокомментировал новые обвинения в адрес Браудера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с утверждением британского финансиста Уильяма Браудера о том, что новые обвинения, выдвинутые в его адрес, это ответ на «дело Скрипалей».

«Так называемое дело Браудера началось, насколько я знаю, гораздо раньше, чем эпизод со Скрипалями», — напомнил представитель Кремля в понедельник, 19 ноября.

Песков отметил, что российское следствие делится результатами работы по делу против Браудера с иностранными коллегами.

«Добавился новый эпизод, наши правоохранительные органы работают. Они со своими зарубежными партнерами, насколько я знаю, в этом плане делятся материалами, другое дело, что не всегда получают адекватную реакцию», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее 19 ноября представитель генпрокуратуры России Николай Атмоньев заявил, что следствие возбудило в отношении Браудера уголовное дело по факту создания им преступного сообщества. Также в Генпрокуратуре не исключили версию об отравлении юриста созданного Браудером фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского диверсионными химическими веществами.

Британский агент, бывший полковник Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» в Солсбери (Великобритания) 4 марта. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачам удалось их спасти. Великобритания бездоказательно обвинила в случившемся Россию.