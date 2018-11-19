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Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Браудера

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Фото: TASS/Remy de la Mauviniere
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Следствие возбудило в отношении создателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера уголовное дело по факту создания им преступного сообщества. Об этом 19 ноября рассказал представитель Генеральной прокуратуры России Николай Атмоньев.

«16 ноября в отношении Браудера вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам создания преступного сообщества и руководства им, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ», — передает слова Атмоньева ТАСС.

В Генеральной прокуратуре добавили, что фигуранта дела объявят в международный розыск, а его имущество арестуют. 

В декабре 2017 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения за преднамеренное банкротство, ущерб государству от которого составил более 3,5 млрд рублей. В июне 2018 года Мосгорсуд признал законным этот приговор.

Уильям Браудер — американский финансист и инвестор, основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital, который работал в России с 1995 по 2006 годы. Помимо этого, он бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская Тишина», и инициатор принятия закона в его честь в США.

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