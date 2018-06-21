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Мосгорсуд признал законным заочный приговор Браудеру

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Фото: commons.wikimedia.org/World Economic Forum
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Мосгорсуд признал законным заочный приговор основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру. Об этом сообщает корреспондент iz.ru из зала суда. 

«Приговор Тверского районного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в определении судебной коллегии Мосгорсуда.

Приговор вступил в законную силу.

30 мая финансист написал в соцсети Twitter, что полицейские задержали его в Мадриде по запросу России в Интерпол. После дачи показаний полицейские отпустили его на свободу. В тот же день Интерпол заявил, что никогда не выдавал ордера на арест Браудера.

Уильяму Браудеру в РФ предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов, суд заочно приговорил предпринимателя к девяти годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей.

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