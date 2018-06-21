Мосгорсуд признал законным заочный приговор Браудеру

Мосгорсуд признал законным заочный приговор основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру. Об этом сообщает корреспондент iz.ru из зала суда.

«Приговор Тверского районного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в определении судебной коллегии Мосгорсуда.

Приговор вступил в законную силу.

30 мая финансист написал в соцсети Twitter, что полицейские задержали его в Мадриде по запросу России в Интерпол. После дачи показаний полицейские отпустили его на свободу. В тот же день Интерпол заявил, что никогда не выдавал ордера на арест Браудера.

Уильяму Браудеру в РФ предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов, суд заочно приговорил предпринимателя к девяти годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей.