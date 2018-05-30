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Браудер после освобождения отправился к прокурору Хосе Гринда

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Фото: ТАСС/Adrian Wyld
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Основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера отпустили из полицейского участка в Испании, а ордер на его арест в Интерполе отменили. В данный момент финансист проводит встречу со специальным прокурором Хосе Гринда, ради которого он прибыл в Мадрид. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Ранее финансист Уильям Браудер написал в соцсети Twitter, что полицейские задержали его в Мадриде по запросу России в Интерпол. После дачи показаний полицейские отпустили его на свободу. Как отметил представитель нацполиции королевства, у ордера на арест Браудера, направленного Россией в Интерпол, истек срок действия.

Напомним, прокуратура Испании начала расследование по факту сообщений о том, что российские чиновники «отмыли» €30 млн в стране. Руководит расследованием будет прокурор Хосе Гринда, который известен по предыдущим делам против российской мафии в Испании.

Бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская тишина», стал инициатором принятия закона в его честь в США. Браудеру в РФ предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов, суд заочно приговорил предпринимателя к 9 годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей. Магнитский обвинялся в пособничестве бизнесмену.

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