Браудер после освобождения отправился к прокурору Хосе Гринда
Основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера отпустили из полицейского участка в Испании, а ордер на его арест в Интерполе отменили. В данный момент финансист проводит встречу со специальным прокурором Хосе Гринда, ради которого он прибыл в Мадрид. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Ранее финансист Уильям Браудер написал в соцсети Twitter, что полицейские задержали его в Мадриде по запросу России в Интерпол. После дачи показаний полицейские отпустили его на свободу. Как отметил представитель нацполиции королевства, у ордера на арест Браудера, направленного Россией в Интерпол, истек срок действия.
Напомним, прокуратура Испании начала расследование по факту сообщений о том, что российские чиновники «отмыли» €30 млн в стране. Руководит расследованием будет прокурор Хосе Гринда, который известен по предыдущим делам против российской мафии в Испании.
Бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская тишина», стал инициатором принятия закона в его честь в США. Браудеру в РФ предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов, суд заочно приговорил предпринимателя к 9 годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей. Магнитский обвинялся в пособничестве бизнесмену.