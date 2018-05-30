Браудер после освобождения отправился к прокурору Хосе Гринда

Основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера отпустили из полицейского участка в Испании, а ордер на его арест в Интерполе отменили. В данный момент финансист проводит встречу со специальным прокурором Хосе Гринда, ради которого он прибыл в Мадрид. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Ранее финансист Уильям Браудер написал в соцсети Twitter, что полицейские задержали его в Мадриде по запросу России в Интерпол. После дачи показаний полицейские отпустили его на свободу. Как отметил представитель нацполиции королевства, у ордера на арест Браудера, направленного Россией в Интерпол, истек срок действия.

Ironically, the reason I’m in Madrid is to give evidence to senior Spanish anti Russian mafia prosecutor Jose Grinda about the huge amount of money from the Magnitsky case that flowed to Spain. Now that I’m released my mission carries on. Meeting with Prosector Grinda now — Bill Browder (@Billbrowder) May 30, 2018

Напомним, прокуратура Испании начала расследование по факту сообщений о том, что российские чиновники «отмыли» €30 млн в стране. Руководит расследованием будет прокурор Хосе Гринда, который известен по предыдущим делам против российской мафии в Испании.

Бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская тишина», стал инициатором принятия закона в его честь в США. Браудеру в РФ предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов, суд заочно приговорил предпринимателя к 9 годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей. Магнитский обвинялся в пособничестве бизнесмену.