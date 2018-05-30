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Браудер рассказал подробности своего задержания в Испании

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Фото: TASS/Zuma/Adrian Wyld
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Международного финансиста Уильяма Браудера задержали в Испании в 10:15 по местному времени по запросу России в Интерпол. Об этом инвестор написал 30 мая в Twitter.

Браудер сообщал, что направляется в полицейский участок, однако в какой именно — ему не сообщили. Полиция Испании пока не подтвердила эту информацию.

Генпрокуратура России также не получала уведомлений от Интерпола о задержании Браудера. Однако в надзорном ведомстве ожидает этого в ближайшие часы. По сообщениям Bloomberg, испанская полиция уже освободила Браудера.

29 декабря московский Тверской суд заочно приговорил Браудера к 9 годам заключения за преднамеренное банкротство, ущерб государству от которого составил свыше 3,5 млрд рублей. Также ему присудили штраф в 200 тыс. рублей.

Позднее выяснилось, что предприниматель скрывается от российских властей за рубежом. Браудер — гражданин США и инициатор принятия антироссийского «закона Магнитского».

Сергей Магнитский был юристом в компании Браудера и обвинялся в пособничестве бизнесмену в уклонении от уплаты налогов.

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