Суд в Москве признал Браудера виновным в неуплате налогов

Тверской суд Москвы заочно приговорил к 9 годам заключения основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера за преднамеренное банкротство, ущерб государству от которого составил более 3,5 млрд рублей.

Браудера также обязали выплатить штраф в 200 тыс. рублей.

Сейчас Браудер скрывается от российских правоохранительных органов, поэтому рассмотрение дела проходило заочно. Россия добивается задержания бизнесмена по линии Интерпола с 2013 года.

В 2005 году Браудеру запретили въезд в Россию. Основным фигурантом дела против этой компании был юрист Сергей Магнитский, который скончался в следственном изоляторе «Матросская Тишина» осенью 2009 года. Его обвиняли в том, что он помогал Браудеру в уклонении от уплаты налогов.