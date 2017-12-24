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Лавров рассчитывает на непредвзятое расследование Кипром дела Браудера

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Фото: commons.wikimedia.org/Michael Wuertenberg
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на добросовестное и непредвзятое судебное расследование по уголовному делу в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в интервью кипрской газете «Симерини».

«Соответствующие разъяснения получены нами от компетентных юридических ведомств Республики Кипр и приняты к сведению. Рассчитываем, что компетентные органы Республики Кипр непредвзято и добросовестно проведут судебное расследование, а виновные будут выявлены и привлечены к ответственности», — приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Министр напомнил, что расследование по данному делу было приостановлено в соответствии с существующими на Кипре судебными процедурами.

Уильям Браудер — основатель фонда Hermitage Capital. В 2005 году ему запретили въезд в Россию, а в 2007-м в российских офисах его компании были проведены обыски. Впоследствии основным фигурантом дела против этой компании стал юрист Сергей Магнитский, который скончался в следственном изоляторе «Матросская Тишина» в ноябре 2009 года. Его обвиняли в помощи Браудеру в уклонении от уплаты налогов.

Россия добивается задержания британского бизнесмена по линии Интерпола с 2013 года. Гособвинитель попросил назначить наказание Браудеру в виде девяти лет колонии общего режима со штрафом 150 тыс. рублей.

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