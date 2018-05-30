Задержанный в Испании финансист Браудер вышел на свободу

Полицейские отпустили на свободу задержанного в Испании финансиста Уильяма Браудера после дачи показаний. Об этом информирует пресс-служба правоохранительных органов.

Как отметил представитель нацполиции королевства, у ордера на арест Браудера, направленного Россией в Интерпол, истек срок действия.

«Было подтверждено, что он [ордер Интерпола] не имел силы, поэтому его [Браудера] отпустили», — приводит ТАСС комментарий сотрудника правоохранительных органов.

Ранее финансист написал в соцсети Twitter, что полицейские задержали его в Мадриде по запросу России в Интерпол.

Бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская тишина», стал инициатором принятия закона в его честь в США. Браудеру в РФ предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов, суд заочно приговорил предпринимателя к 9 годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей. Магнитский обвинялся в пособничестве бизнесмену.