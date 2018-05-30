Генпрокуратура РФ не получала подтверждений о задержании Браудера

Генеральная прокуратура России пока не получала подтверждения от Интерпола по задержанию основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Брадуера, заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, генпрокуратура ожидает сообщение в ближайшие часы, передает «РИА Новости».

Ранее Браудер сообщил, что его задержали в Испании 30 мая по запросу России в Интерпол.

29 декабря московский Тверской суд заочно приговорил предпринимателя к 9 годам заключения за преднамеренное банкротство, ущерб государству от которого составил свыше 3,5 млрд рублей. Также ему присудили штраф в размере 200 тыс. рублей.

Позднее выяснилось, что предприниматель скрывается от российских властей за рубежом. Основатель Hermitage Capital является гражданином США, он был инициатором принятия антироссийского «закона Магнитского».

Сергей Магнитский был юристом в компании Браудера и обвинялся в пособничестве бизнесмену в уклонении от уплаты налогов.