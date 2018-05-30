Интерпол заявил об отсутствии ордера на арест Браудера

Интерпол никогда не выдавал ордера на арест финансиста Уильяма Браудера, который был 30 мая на некоторое время задержан, а затем освобожден полицией в Мадриде.

«Нет и никогда не было красного уведомления (ордера на арест. — iz.ru) в отношении господина Уильяма Браудера. Господин Браудер не разыскивается по каналам Интерпола», — сообщается в Twitter организации.

Бизнесмен был задержан в Мадриде и доставлен в комиссариат. Позже в Национальной полиции Испании заявили, что Браудера отпустили после проверки, поскольку ордер не имеет надлежащей юридической силы. При этом сам финансист утверждает, что ордер на его арест действующий и является новым красным уведомлением Интерпола.