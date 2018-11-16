Генпрокуратура расследует незаконный отдых Порошенко на Мальдивах

Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру Украины (ГПУ) возбудить дело в отношении лиц, которые помогли президенту Петру Порошенко выехать в январе 2018 года вместе с семьей в отпуск на Мальдивы по поддельным документам. Об этом 16 ноября сообщил на своей странице в Facebook бывший первый заместитель генерального прокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин.

«Решение о необходимости расследовать это преступление было принято судом еще 4 мая, но по требованию Банковой было официально оглашено лишь через 6 месяцев. И то после моих неоднократных напоминаний», — написал Кузьмин.

Экс-заместитель прикрепил к записи соответствующий документ о возбуждении дела от Печерского суда.

1 января президент Украины вместе с семьей в сопровождении охраны отправился на новогодние каникулы на Мальдивские острова. Во время пересечения границы они представили загранпаспорта, выписанные на чужие имена. Порошенко отрицал обвинения и заявил, что пересекал границу по собственному паспорту.

11 ноября сообщалось, что Президент США Дональд Трамп не поздоровался с украинским коллегой Петром Порошенко у Триумфальной арки в Париже.