Бутина отозвала прошение о снятии с нее обвинений в суде США

Арестованная в США россиянка Мария Бутина отозвала прошение о полном или частичном снятии с нее обвинений в американском суде, поданное ее адвокатами 15 ноября. Данный шаг стал ответом на перенос слушаний по делу.

В ходатайстве отмечалось, что обвинения «строятся на непрочной основе с точки зрения конституции», нарушают принцип свободы слова, а некоторые пункты обвинения недостаточно различаются для их предъявления по разным статьям.

Позднее в пятницу начались переговоры между защитой и обвинением. Стороны попросили отложить очередные слушания до 6 декабря, взамен на отзыв Бутиной поданного прошения.

В тот же день судья столичного округа Колумбия Таня Чаткэн постановила перенести дату слушаний с 6 на 19 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Мария Бутина была задержана в США 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.

Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Сама Бутина категорически отвергла обвинения и заявила о своей невиновности.

17 августа ее перевели из вашингтонской тюрьмы в исправительное учреждение города Александрия, штат Вирджиния. Девушке изменили режим пребывания с «административной сегрегации» на «общий», что российская сторона расценила как «психологическое давление и унижение» и потребовала прекратить это.