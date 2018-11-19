Генпрокуратура не исключила версию о смерти Магнитского от отравления

Следствие рассматривает версию об отравлении юриста Сергея Магнитского диверсионными химическими веществами, сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Михаил Александров.

«Были получены данные, говорящие о том, что смерти (Магнитского и других партнеров Браудера. — Ред.) явились насильственными», — сказал Александров на брифинге в понедельник, 19 ноября.

В том числе сейчас рассматривается версия об отравлении с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединение алюминия. По словам представителя Генпрокуратуры, именно они могли спровоцировать развитие острой печеночной недостаточности. При этом главным подозреваемым по данному делу является создатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.

«Получив от Магнитского ложное заявление, носившее провокационный характер, именно Браудер более других был заинтересован в смерти Магнитского», — добавил спикер, которого цитирует ТАСС.

По его словам, следы отравления были обнаружены также у других партнеров Браудера — Валерия Курочкина, Октая Гасанова и Сергея Коробейникова. Александров пояснил, что такая информация появилась только сейчас, так как ранее в России развернутые целенаправленные исследования таких веществ не проводились. Данной темой занимаются исключительно научно-исследовательские организации в США, Франции и Италии.

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что следствие возбудило в отношении Браудера уголовное дело по факту создания им преступного сообщества.

Магнитский скончался в СИЗО «Матросская Тишина» 16 ноября 2009 года, пробыв под стражей почти год. Большую часть своего заключения Магнитский провел в СИЗО «Бутырка». Официальной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. Коллеги и родственники утверждают, что Магнитский скончался от пыток, а также вследствие халатного отношения врачей, не оказавших ему необходимой медицинской помощи.

Смерть сотрудника Hermitage вызвала широкий общественный резонанс. Фонд, на который работал покойный, обвинил в его гибели чиновников и силовиков, якобы убивших Магнитского из-за того, что тот вскрыл их многомиллиардные финансовые махинации. В парламенты нескольких западных стран поступили на рассмотрение законопроекты о «списке Магнитского»: они предполагают введение визовых и финансовых санкций против российских чиновников, которые могли быть причастны к гибели сотрудника Hermitage Capital.