СNN узнала о попытках Рубио лоббировать страны Интерпола через госдеп

Американский сенатор Марко Рубио пытался с помощью минюста и госдепартамента США лоббировать страны Интерпола против избрания на пост президента организации генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного помощника сенатора.

«Помощник во вторник сказал, что его (сенатора — ред.) офис работал с минюстом и Госдепартаментом США над тем, чтобы лоббировать государства-участницы против голосования за Прокопчука», — приводит ТАСС сообщение телекомпании.

Выборы нового главы Интерпола состоятся в среду, 21 ноября. До 7 октября 2018 года организацию возглавлял Мэн Хунвэй, который также занимал пост замминистра общественной безопасности Китая. Его задержали на родине по обвинению во взяточничестве и других преступлениях. Ким Чен Янг был назначен исполняющим обязанности президента организации.

По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах нового главы Интерпола называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. С 2016 года он является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев готов оставить членствов Интерполе, если пост главы организации займет российский представитель его словам, такое назначение представляет собой «гибридную угрозу» для всего мира. Против кандидатуры Прокопчука выступили также американские сенаторы.