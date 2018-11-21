Неполицейский произвол: Интерпол не даст сорвать выборы президента

Ни одна страна не имеет права накладывать вето на демократический выбор Генассамблеи Интерпола. Об этом «Известиям» официально заявили в международной организации. Там также подтвердили, что глава российского филиала Александр Прокопчук, ныне исполняющий обязанности вице-президента Интерпола, действительно рассматривается в качестве одного из двух кандидатов на пост руководителя этой структуры. Ранее Украина и США выразили протест в связи с тем, что организацию может возглавить генерал-майор российской полиции. В Совете Федерации «Известиям» заявили, что Москва не потерпит оскорблений в адрес своих представителей и может обжаловать письмо сенаторов в суде. Голосование за кандидатов на пост президента Интерпола назначено на 21 ноября.

Без права вето

Решение о том, кто станет новым президентом структуры, будет приниматься коллегиально всеми членами Генассамблеи, заявили в пресс-службе Интерпола. Украина или США, имеющие точно такой же голос, как и все остальные участники организации, не вправе запрещать делегатам выбирать, кого они хотят видеть следующим президентом Интерпола.

«Любая страна, входящая в организацию, может выдвинуть кандидата на сессии Генеральной ассамблеи до дня выборов. Все голоса несут равный вес, и права наложить вето на решение организации ни у кого нет», — говорится в официальном ответе ведомства «Известиям».

В Интерполе также подтвердили, что вице-президент организации россиянин Александр Прокопчук является одним из двух претендентов на пост главы исполнительного комитета. Конкуренцию ему составит Ким Чен Ян — представитель Южной Кореи, старший вице-президент Интерпола. После того как в конце сентября главу структуры Мэн Хунвэя задержали в Китае по подозрению в коррупции, Ким Чен Ян был назначен исполняющим обязанности главы ведомства.

Президент президенту рознь

Кроме того, в Интерполе обратили внимание, что формально президент главой организации не является. Руководителем считается генеральный секретарь, избирающийся на длительный срок, президент же работает всего четыре года. Ввиду того, что Мэн Хунвэй занимал пост половину своего срока, следующий президент, которого изберут 21 ноября, будет находиться в этом кресле только до 2020 года. После чего Генассамблея снова соберется для выборов нового президента. Он избирается большинством в две трети голосов — то есть из 192 стран-участников за кандидатуру должны проголосовать как минимум 128.

«Главные обязанности президента — председательствовать на заседаниях Генеральной ассамблеи и трижды в год на сессиях исполнительного комитета, — пояснили в Интерполе. — Исполнительный комитет осуществляет контроль за выполнением решений, принятых ассамблеей. При этом президент сохраняет за собой должность в своей национальной администрации (т.е. Александр Прокопчук в случае избрания президентом ведомства не перестанет возглавлять российское Национальное центральное бюро Интерпола МВД России. — «Известия»)».

Лиса в курятнике

Ранее группа из четырех американских парламентариев обратилась с письмом к Дональду Трампу и Генассамблее Интерпола. Они призвали не дать россиянину занять руководящий пост в организации. По мнению сенаторов, это то же самое, что «запустить лису в курятник».

Вмешательство в выборы нового президента организации является оскорблением в адрес российского гражданина, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

— Это не просто письмо с призывом не голосовать за нашего представителя. Там содержатся прямые оскорбления в адрес кандидата от России. Спускать такое нельзя. Нам пора направлять иски, в том числе и в американские суды, за то, что позорят честь, достоинство и деловую репутацию наших людей. В Америке это практикуют, у нас почему-то нет, — посетовал сенатор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на брифинге перед журналистами, заявил, что действия американских сенаторов и призывы Киева, безусловно, можно назвать давлением.

— Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. А как еще оценить? — сказал представитель Кремля.

О намерении выйти из Интерпола в случае избрания Александра Прокопчука уже заявила Литва. Ранее глава украинского МВД Арсен Аваков также сообщал, что его страна по этой же причине может приостановить свое членство в организации. Интересно, что сам Александр Прокопчук родом с Украины и имеет диплом Киевского университета. Он начал работать вице-президентом Интерпола с 2016 года, став первым россиянином, занявшим столь высокий пост в этой организации с момента вступления в нее РФ.