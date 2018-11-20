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США призвали голосовать за Ким Чен Янга на пост главы Интерпола

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Фото: Global Look Press/Werner Dieterich
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Вашингтон поддерживает кандидатуру представителя Южной Кореи Ким Чен Янга на пост главы Интерпола и призывает другие страны отдать свои голоса за него. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы призываем все страны и организации выбрать честного и вызывающего доверие лидера, который будет представлять один из важнейших международных правоохранительных органов», — приводил слова Помпео ТАСС.

Глава госдепа добавил, что, по мнению Вашингтона, южнокорейский представитель станет «подходящим руководителем» организации.

Выборы нового главы Интерпола состоятся в среду, 21 ноября. До 7 октября 2018 года организацию возглавлял Мэн Хунвэй, который также занимал пост замминистра общественной безопасности Китая. Его задержали на родине по обвинению во взяточничестве и других преступлениях. Ким Чен Янг был назначен исполняющим обязанности президента организации.

По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах нового главы Интерпола называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. С 2016 года он является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России. 

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев готов оставить членство в Интерполе, если пост главы организации займет российский представитель его словам, такое назначение представляет собой «гибридную угрозу» для всего мира. Против кандидатуры Прокопчука выступили также американские сенаторы.

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