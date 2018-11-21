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Прокопчук продолжит работу на посту вице-президента Интерпола от Европы

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Глава Национального бюро Интерпола МВД России Александр Прокопчук, претендовавший на должность руководителя организации, продолжит работу в Интерполе в качестве вице-президента. Об этом в среду, 21 ноября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что работа Прокопчука будет сосредоточена на укреплении позиций Интерпола в международном полицейском сообществе и повышении эффективности деятельности организации, передает ТАСС.

Ранее, 21 ноября, стало известно, что новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Он избран на двухлетний срок. Голосование прошло в среду на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

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