В Интерполе ответили на призыв не выбирать россиянина президентом

Члены Генассамблеи Интерпола не вправе накладывать вето на демократический выбор организации. Решение о назначении нового президента структуры будет приниматься коллегиально. Об этом «Известиям» официально заявили в международной организации.

Кроме того, там подтвердили, что вице-президент организации россиянин Александр Прокопчук рассматривается в качестве претендента на пост руководителя исполнительного комитета. Его соперником станет Ким Чен Ян — представитель Южной Кореи, старший вице-президент Интерпола. Голосование запланировано на 21 ноября.

Несколько дней назад группа американских сенаторов из обеих партий обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на членов Генассамблеи Интерпола и не позволить Прокопчуку возглавить организацию. На Украине также раскритиковали кандидатуру россиянина, заявив о намерении выйти из состава Интерпола в случае его избрания президентом.

В Совете Федерации заявления американской стороны расценили в качестве оскорбления гражданина России и предложили направлять иски, в том числе в американские суды.

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Неполицейский произвол: Интерпол не даст сорвать выборы президента