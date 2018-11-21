В Совфеде назвали политизированным избрание нового главы Интерпола

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН назвал итоги выборов главы Международной организации уголовной полиции (Интерпол) политическим решением.

Ранее в среду стало известно, что главой Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Он пробудет на этом посту два года. Российский генерал-майор Александр Прокопчук был одним из основных претендентов на пост. Выборы прошли в Дубае во время 87-й Генассамблеи организации.

По словам Морозова, Интерпол — структура, действующая на основании уставных норм. Он считает, что первое лицо вряд ли может кардинальным образом повлиять на работу организации с точки зрения интересов России.

«Я не думаю, что Интерпол превратится в антироссийский инструмент. То, что сегодня это решение политизировано, — это очевидно. Сейчас можно подозревать, что в его деятельности появятся еще и политические подтексты», — заявил сенатор в эфире НСН.

Претензий к Прокопчуку, как к профессионалу, быть не может, подчеркнул Морозов. Сенатор допустил, что южнокорейский представитель также является профессиональным человеком.

«Наш соискатель с точки зрения профессиональных качеств абсолютно безупречен, к нему, как к профессионалу, претензий нет. Следовательно, претензии не к нему, а к России. Это очередная попытка устроить политическую схватку с Россией», — заключил он.

Против избрания российского кандидата на пост главы Интерпола выступили четверо сенаторов США. Они передали соответствующую позицию в администрацию президента страны. Литва пригрозила выйти из организации в случае прихода Прокопчука к руководству.

Ранее в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что глава Национального бюро Интерпола МВД России Александр Прокопчук продолжит работу в качестве вице-президента организации.