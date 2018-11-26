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В МИД России назвали истинные цели США по ДРСМД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Истинные цели США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) далеки от укрепления жизнеспособности договора. Об этом 26 ноября заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам дипломата, Москва проявила максимум терпения, однако американская сторона ни разу не предоставила реальных доказательств нарушений договора со стороны России, пишет «РИА Новости».

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Замминистра добавил, что Россия подозревает США в развитии новых технологий баллистических ракет, запрещенных договором. Также он заявил, что российская сторона считает прямым нарушением развертывание США ракет MK41 в составе комплексов Aegis Ashore в Европе.

«Вопреки договору, упомянутые пусковые установки позволяют осуществлять боевое применение с земли крылатых ракет средней дальности «Томагавк» и других ударных вооружений. Считаем это прямым и вопиющим нарушением ДРСМД», — подчеркнул представитель МИДа. 

По его мнению, Вашингтон поставил перед собой цель по выведению из договора целого класса вооружений, на которые распространяется запрет.

«США преподносят ударные БПЛА в качестве средств, принадлежащих к другому классу систем военного назначения, ссылаются на то, что, в отличие от крылатых ракет, беспилотники не используют пусковую установку и являются средствами, возвращаемыми в пункт постоянной дислокации после выполнения задания. Таким образом, США пытаются вывести из-под охвата договора не сообразующимся с его положениями способом целый класс вооружений, аналогичный по своей природе ракетам средней и меньшей дальности по смыслу ДРСМД. Такой подход явно противоречит целям договора», — подчеркнул дипломат.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности.

19 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД. 23 ноября в российском МИДе назвали возможный выход Вашингтона из ДРСМД «всемирной катастрофой».

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