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В МИДе возможный выход США из ДРСМД сравнили со всемирной катастрофой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Возможный выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «гипотетически приближает весь мир к катастрофе», а само намерение подтверждает слабость позиции США как государства.

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Об этом агентству «РИА Новости» заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Как отметил дипломат, если страна ощущает, что ее позиции сильны, она идет на полноформатные переговоры, и Россия к таким переговорам готова.

«Мы к таким переговорам всегда готовы. Мы приветствуем любую форму межгосударственного обсуждения за столом переговоров и будем это продвигать», — добавил он.

По словам Ермакова, Россия рассчитывает, что США не будут предпринимать необдуманных шагов и в конечном итоге «трезво подойдут к оценке реальной ситуации в мире».

«Ну а тому, кто не хочет слушать, как всё это очень подробно объясняет [глава МИД РФ] Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять [министр обороны РФ] Сергей Шойгу», — сказал дипломат.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия, обвинив Россию в нарушении соглашения. Москва такие заявления отвергла, напомнив, что именно Соединенные Штаты размещают системы ПРО на территории Европы.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности. Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности Москвы ответить на выход Вашингтона из ДРСМД.

К 15 ноября в Вашингтоне так и не приняли окончательного решения, а разговоры о намерении выйти из ДРСМД назвали «предупреждением» России.

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года. Он запрещает США и РФ разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.

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