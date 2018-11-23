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Рябков назвал два возможных сценария применения Россией ядерного оружия

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Москва в связи с действиями Вашингтона по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не намерена вносить какие-либо изменения в свою военную доктрину. Об этом в пятницу, 23 ноября, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

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Он отметил, что она предусматривает два гипотетических сценария применения Россией ядерного оружия. «Первое — это применение ядерного оружия или других видов оружия массового уничтожения против России. Второе — это агрессия против РФ с использованием обычных вооружений таких масштабов и такого размаха, когда под угрозу поставлено само существование нашего государства», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам замминистра, российская сторона ответила на все вопросы США по выполнению ДРСМД, и стороны продолжают вести диалог.

«Сейчас говорить о том, что на какие-то американские вопросы [по ДРМСД] мы не ответили, оснований нет. Но конкретных графиков касательно того, когда, где, кто и на какие вопросы отвечает, нет», — констатировал замминистра. Кремль, в отличие от Белого дома, заинтересован в продолжении диалога по этой теме, подчеркнул Рябков.

Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил надежду на то, что Россия «вернется к соблюдению ДРСМД», пишет сайт kp.ru. По его словам, Белый дом считает наилучшим такой вариант развития событий.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, обсуждаются ли изменения оснований для применения Россией ядерного оружия. Так он прокомментировал поступившее от Совета Федерации Совбезу РФ предложение разработать новую политику ядерного сдерживания, уточнив на законодательном уровне, при каких условиях Москва может применять этот тип вооружения.

Сенаторы предлагают прописать условия перехода страны «к применению ядерного оружия, принятия решений на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия».

Американский лидер Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении выйти из вступившего в силу 1 июня 1988 года Договора о РСМД. Он заявил, что Россия якобы нарушает это соглашение.

Ожидается, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп более подробно обсудят ДРСМД на саммите «большой двадцатки» (G20) в Аргентине, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Песков 11 ноября подтвердил встречу Путина и Трампа в Аргентине на саммите G20.

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