Совфед рекомендовал Совбезу пересмотреть условия применения Россией ядерного оружия

Комитет по обороне и безопасности верхней палаты парламента РФ предложил Совету безопасности подготовить новую редакцию «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

Речь идет о документе, в котором будут описаны условия перехода страны «к применению ядерного оружия, принятия решений на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия», пишет «РИА Новости».

Соответствующее предложение содержится в проекте рекомендаций, который был утвержден по итогам «круглого стола» комитета Совета Федерации с представителями Министерства обороны, Генштаба и Совбеза России 21 ноября. Участники также отметили необходимость разработки проекта «Национальной военной стратегии РФ».

8 ноября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что американские аналитики стали всерьез рассматривать концепцию ядерной войны. Москва, по ее словам, считает подобную политику безответственной и крайне опасной.

Днем ранее издание The National Interest сообщило, что России достаточно лишь малой доли из имеющихся в арсенале 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования для того, чтобы полностью уничтожить США.