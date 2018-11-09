Американский эксперт предрекла кризис системы контроля над вооружениями

Мир рискует столкнуться с кризисом в области контроля над вооружениями, если сохранится тенденция, заложенная выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает вице-президент организации «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (NTI) Лаура Холгейт.

Выступая перед студентами МГИМО 8 ноября, она высказала мысль о том, что вопросы глобальной безопасности находятся под угрозой.

«Разрушение ДРСМД привело бы к риску возникновения затратной и опасной гонки вооружений, и, так как это может существенно повысить риск несчастного случая или ошибки в расчетах, это может привести к ядерной эскалации», — приводит слова Холгейт «РИА Новости».

По мнению эксперта, решение Вашингтона и возможные его последующие шаги, в частности, размещение в Европе ракет средней дальности, могут не только спровоцировать ответные действия Москвы, но и внести раскол в ряды союзников США по НАТО.

20 октября американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия, обвинив Россию в нарушении пунктов договора. В Министерстве иностранных дел РФ, комментируя планы Вашингтона, допустили принятие ответных мер, в том числе военного характера, на «топорную и грубую» американскую политику.

Соглашение было заключено в 1987 году и запрещает Вашингтону и Москве разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты радиусом действия от 500 км до 5,5 тыс. км.