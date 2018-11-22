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США считают лучшим исходом возврат России к соблюдению ДРСМД

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Фото: TASS/PA Images/Glebov
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Соединенные Штаты выразили надежду на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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По его словам, ситуация, когда две страны подписали договор, но одна из них нарушает его, является неприемлемой. Также он ответил, что Вашингтон намерен следить за любыми знаками, свидетельствующими о том, что Россия хочется вернуться к соблюдению ДРСМД, что станет наилучшим исходом, пишет ТАСС.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности.

19 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД.

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