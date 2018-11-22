США считают лучшим исходом возврат России к соблюдению ДРСМД

Соединенные Штаты выразили надежду на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

По его словам, ситуация, когда две страны подписали договор, но одна из них нарушает его, является неприемлемой. Также он ответил, что Вашингтон намерен следить за любыми знаками, свидетельствующими о том, что Россия хочется вернуться к соблюдению ДРСМД, что станет наилучшим исходом, пишет ТАСС.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности.

19 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД.