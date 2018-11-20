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Могерини призвала сохранить договор РСМД

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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Евросоюз надеется на сохранение и выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом во вторник, 20 ноября, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини перед переговорами с руководителями оборонных ведомств ЕС.

«Я обсуждала ситуацию вокруг договора РСМД пару дней назад с генсеком НАТО. Я крайне обеспокоена, потому что мы все убеждены, что соглашение важное и должно полностью выполняться», — цитирует Могерини «РИА Новости».

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По словам главы европейской дипломатии, правильно было бы настаивать на полном соблюдении договора, а не на выходе из него.

Она подчеркнула, что ситуация с ДРСМД угрожает европейской безопасности и выразила надежду, что возможность для укрепления договора, а не для его демонтажа, есть, пишет RT.

«Договор должен остаться и быть сохранен», — констатировала Могерини.

По ее мнению, одной из проблем договора является то, что в нем нет механизмов принуждения к полному выполнению. Но если это важное для Европы соглашение будет демонтировано, безопасность региона будет поставлена под угрозу и он вновь может стать местом борьбы для других держав, чего в Европе допустить не хотят, добавила Могерини.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — соглашение, которое СССР и США подписали в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а в будущем не производить, не испытывать и не развертывать их.

Президент США Дональд Трамп в октябре текущего года пригрозил выйти из договора, так как Москва якобы его не соблюдает.

«Вашингтону нужно наращивать ядерный потенциал», — также подчеркнул глава Белого дома.

По словам американского лидера, это будет происходить до тех пор, пока остальные «не придут в себя». После этого Соединенные Штаты готовы будут остановить процесс и приступить к сокращению вооружений. Сообщение Трамп прежде всего адресовал Китаю и России.

В случае поставки новых американских ракет в Европу Москва ответит зеркально, заявили при этом в Кремле. Президент России Владимир Путин предупредил, что государства, которые согласны разместить вооружения США, должны понимать, что ставят под угрозу возможного ответного удара собственную территорию.

«Решение Соединенных Штатов не может остаться и не останется без ответа России», — подчеркнул он.

Российский президент также предупредил о о возможном начале гонки вооружений, если американские власти решат отказаться от всех договоров в сфере ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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