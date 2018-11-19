Рябков заявил о желании США доминировать в военной сфере

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США стремятся покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за желания доминировать в военной сфере. Об этом 18 ноября сообщает «Интерфакс».

Замминистра отметил, что необоснованными заявлениями в адрес России о невыполнении условий американская сторона хочет избавиться от ограничений, предписанных этим договором. Он также напомнил, что США давно приступили к разработкам систем, которые запрещает ДРСМД.

По словам Рябкова, Белый дом хочет добиться военного превосходства в разных регионах и ни о каком «неправомерном» поведении России не может быть и речи.

20 октября американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора РСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В РФ при этом неоднократно отмечали, что именно США размещают по всему миру системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение Трампа, отметив важность ДРСМД для мировой безопасности.

15 ноября заместитель госсекретаря Андреа Томпсон сообщила, что окончательное решение о выходе из договора США еще не приняли, а заявление Трампа являются «предупреждением» России.

ДРСМД был заключен в 1987 году и запрещает Вашингтону и Москве разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.