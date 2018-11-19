Путин констатировал ухудшение обстановки в мире

Президент России Владимир Путин констатировал, что за последние годы обстановка на планете не стала спокойнее, а в ряде регионов даже ухудшилась. Такое заявление он сделал на открытии серии совещаний по развитию вооруженных сил в Сочи в понедельник, 19 ноября.

«Так, например, далека от стабильности ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, много неопределенностей остается в положении дел на Корейском полуострове. Несмотря на достигнутые в Минске договоренности, не прекращается вооруженное противостояние на юго-востоке Украины», — приводит его слова ТАСС.

Политик также обратил внимание, что НАТО год за годом продолжает наращивать свой потенциал у российских границ и под вопросом будущее основных договоренностей в сфере контроля вооружений.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора РСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В РФ неоднократно отмечали, что именно США размещают по всему миру системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение Трампа, отметив важность ДРСМД для мировой безопасности.

ДРСМД был заключен в 1987 году и запрещает Вашингтону и Москве разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.