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Путин констатировал ухудшение обстановки в мире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин констатировал, что за последние годы обстановка на планете не стала спокойнее, а в ряде регионов даже ухудшилась. Такое заявление он сделал на открытии серии совещаний по развитию вооруженных сил в Сочи в понедельник, 19 ноября.  

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«Так, например, далека от стабильности ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, много неопределенностей остается в положении дел на Корейском полуострове. Несмотря на достигнутые в Минске договоренности, не прекращается вооруженное противостояние на юго-востоке Украины», — приводит его слова ТАСС.

Политик также обратил внимание, что НАТО год за годом продолжает наращивать свой потенциал у российских границ и под вопросом будущее основных договоренностей в сфере контроля вооружений. 

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора РСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В РФ неоднократно отмечали, что именно США размещают по всему миру системы ПРО. 

Мировое сообщество осудило решение Трампа, отметив важность ДРСМД для мировой безопасности.

ДРСМД был заключен в 1987 году и запрещает Вашингтону и Москве разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.

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