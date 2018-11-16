Мирная стратегия: Владимир Путин выступил на форуме в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялось гала-открытие VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. С приветственным словом к собравшимся на Новой сцене Мариинского театра обратился президент России Владимир Путин. В зале присутствовали участники и гости форума, представители власти и бизнеса, зарубежные делегации.

— Международный культурный форум входит в число наиболее масштабных событий Санкт-Петербурга. Концерты, спектакли, выставки, лекции, которые его сопровождают, с нетерпением ждут и жители города, и гости Северной столицы России. Его востребованность — еще одно яркое свидетельство, что культура не имеет границ, и я вижу в этом зале очень много друзей из-за рубежа, — подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что в самом начале своей истории форум ограничивался одной площадкой, которая принимала 300 участников. Сейчас участников 35 тыс., и это впечатляющий рост.

С этой оценкой согласны и многие деятели культуры.

— В этом году представительство на этом форуме гораздо более широкое, чем было раньше, — поделился с «Известиями» генеральный директор Большого театра Владимир Урин. — Здесь происходят очень позитивные события, идет движение в сторону делового, более профессионального разговора. Отмечу также удачную идею со странами — гостями форума: в этом году это Катар и Италия. С последней у России тесные культурные связи.

Культура в России рассматривается как стратегический потенциал государства, подчеркнул президент. Особо он выделил ее миротворческую миссию.

— Она сближает народы, подчас вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения, — сказал глава государства.

Говорил глава государства и об опыте других стран. В том числе о культурном волонтерстве, которое развивается и в России. В заключение он напомнил о наступающем Годе театра и выразил уверенность, что это событие охватит всю страну.

В гала-концерте в честь открытия, режиссером-постановщиком которого стал Эдуард Бояков, за пульт оркестра Мариинского театра встал Валерий Гергиев. Открыл музыкальную часть вечера финал Второго фортепианного концерта Родиона Щедрина в исполнении Дениса Мацуева. Затем прозвучали произведения Игоря Стравинского, Камиля Сен-Санса, Жоржа Бизе и других классиков. В качестве мировой премьеры заявлена рапсодия на русские темы «Кавалер и барышня» Александра Чайковского.

В концерте также приняли участие народный артист России Андрей Кончаловский и артистка Анна Большова.

Официальное открытие форума состоялось днем раньше в Атриуме Главного штаба Эрмитажа. На пленарном заседании эксперты обсудили культуру как гарант мировой стабильности.

— Санкт-Петербург — признанная мировая столица культурной жизни, и я очень благодарна всему мировому сообществу за то, что мы все вместе поддерживаем очень серьезные дискуссии, тренды в сфере культуры, — отметила заместитель председателя правительства Ольга Голодец на открытии форума. — Диалог культур — это диалог к развитию человечества, развитию гуманитарной сферы. Наша совместная работа призвана решить очень серьезные глобальные задачи, которые стоят перед всем человечеством.

В рамках форума прошла презентация программы IX Международной театральной олимпиады – 2019, пленарные заседания секций, круглые столы, панельные дискуссии, лекции, ток-шоу. Обширная фестивальная программа представила спектакли лауреатов Европейской театральной премии, церемония вручения которой пройдет в Александринском театре 17 ноября, а также выставки, концерты, перформансы.

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум собрал 35 тыс. участников, из которых 13 тыс. — представители профессионального сообщества. Форум находится в статусе культурного события мирового уровня, в котором участвуют эксперты в области культуры, артисты, журналисты, представители бизнеса и власти. Мероприятие продлится до 17 ноября.