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Бондарчук обсудил работу «Индустрии» на культурном форуме в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский режиссер и основатель Art Pictures Studio Федор Бондарчук обсудил работу «Индустрии» на Международном коллоквиуме в сфере кинообразования, который состоялся 16 ноября в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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Он выступил в качестве руководителя на секции «Киношкола и индустрия: перспективы взаимодействия», в которой также участвовали представитель французской киношколы La Fémis Кристина Газарян, генеральный продюсер фестиваля «Короче» Светлана Дрыга, режиссер Киеси Куросава как представитель Токийской киношколы. Они обсудили разные способы рассказывания истории, а также возможность практики студентов на реальных кинематографических проектах.

В рамках мероприятия прошла беседа, посвященная инновационным подходам в кинообразовании. Своими мнениями поделились сценарист и режиссер Франко Бернини из Итальянской национальной киношколы, Клод Мурьера из французской национальной высшей школы CinéFabrique, представитель ВГИКа Алексей Учитель.

Кроме того, состоялся кинопоказ лучших студенческих фильмов, среди которых были представлены две картины студентов школы и телевидения «Индустрия» — MUTE (режиссер Никита Власов, сценаристы Никита Власов и Марина Воевода, оператор Никита Чванов) и «Допинг» (режиссер-постановщик Константин Неклюдов, автор сценария Паулина Андреева, оператор-постановщик Михаил Вагин).

Школа кино и телевидения «Индустрия» — совместный проект основателя Art Pictures Studio Федора Бондарчука, «Национальной Медиа Группы» и продюсеров кинокомпании «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко. Миссия школы — формирование нового поколения профессиональных творческих кадров для российской киноиндустрии.

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