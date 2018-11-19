Эрдоган назвал Путина «ваше превосходительство»

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии завершения укладки морской части газопровода «Турецкий поток» в понедельник, 19 ноября.

«Уважаемый друг, ваше превосходительство», — обратился Эрдоган к Путину, когда перечислял все успехи экономического сотрудничества двух стран.

В ответ российский лидер поблагодарил турецкого президента за мужество и «политическую волю» в строительстве газопровода. Как отметил Путин, без этих компонентов в условиях растущей конкуренции подобные проекты не реализуются, отмечает «Газета.ру».

После команды Путина о завершении строительства глава «Газпрома» Алексей Миллер распорядился спустить в воду трубу газопровода с замыкающим стыком.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год.