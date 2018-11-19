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Эрдоган назвал Путина «ваше превосходительство»

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии завершения укладки морской части газопровода «Турецкий поток» в понедельник, 19 ноября. 

«Уважаемый друг, ваше превосходительство», — обратился Эрдоган к Путину, когда перечислял все успехи экономического сотрудничества двух стран.

В ответ российский лидер поблагодарил турецкого президента за мужество и «политическую волю» в строительстве газопровода. Как отметил Путин, без этих компонентов в условиях растущей конкуренции подобные проекты не реализуются, отмечает «Газета.ру».  

После команды Путина о завершении строительства глава «Газпрома» Алексей Миллер распорядился спустить в воду трубу газопровода с замыкающим стыком.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год. 

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