«Газпром» завершил строительство морского участка «Турецкого потока»

«Газпром» завершил строительство морского участка газопровода «Турецкий поток». Президент России Владимир Путин и турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии окончания этого этапа в режиме видеоконференции. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер после команды Путина о завершении строительства распорядился спустить в воду трубу газопровода с замыкающим стыком.

По словам российского президента, Турция проявила мужество и политическую силу для реализации этого проекта. Он отдельно поблагодарил Эрдогана за помощь в строительстве газопровода в условиях растущей конкуренции.

Путин отметил, что рассчитывает на сохранение темпов строительства «Турецкого потока» и его запуск до конца 2019 года. Также, по словам президента России, «Турецкий поток» не направлен против интересов других стран и носит созидательный характер.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Строительство газопровода было запущено в качестве альтернативного варианта «Южного потока», который подразумевал поставки газа из России по дну Черного моря до Болгарии с последующим транзитом топлива в страны Южной Европы. В декабре 2014 года Владимир Путин заявил, что Москва отказывается от «Южного потока» из-за неконструктивной позиции Евросоюза.