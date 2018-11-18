В Кремле заявили о заинтересованности ряда стран в «Турецком потоке»

В настоящее время ряд стран подумывают о подключении к газопроводу «Турецкий поток», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В интервью телеканалу «Россия 1» он отметил, что этот проект будет способствовать не только развитию экономики Турции, но и внесет реальный вклад в энергобезопасность Европы.

«И пока все эти пересуды идут насчет «Северного потока – 2», здесь (в Турции. — Ред.) будет сформулирован проект, поставлена задача, два государства договорились, и уже построен морской участок», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Официальный представитель Кремля также рассказал, что в понедельник, 19 ноября, президент России Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в церемонии завершения строительства морского участка «Турецкого потока», которая пройдет в Стамбуле.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год.