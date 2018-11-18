Прямой эфир

В Кремле заявили о заинтересованности ряда стран в «Турецком потоке»

0
Фото: Global Look Press/twitter.com/Ministry of Energy Russia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время ряд стран подумывают о подключении к газопроводу «Турецкий поток», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В интервью телеканалу «Россия 1» он отметил, что этот проект будет способствовать не только развитию экономики Турции, но и внесет реальный вклад в энергобезопасность Европы.

«И пока все эти пересуды идут насчет «Северного потока – 2», здесь (в Турции. — Ред.) будет сформулирован проект, поставлена задача, два государства договорились, и уже построен морской участок», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Официальный представитель Кремля также рассказал, что в понедельник, 19 ноября, президент России Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в церемонии завершения строительства морского участка «Турецкого потока», которая пройдет в Стамбуле.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владимир Путин вновь посетит Стамбул
Российский лидер примет участие в церемонии завершения строительства морской части газопровода «Турецкий поток»
Стали известны сроки запуска газопровода «Турецкий поток»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017