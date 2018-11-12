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Владимир Путин вновь посетит Стамбул

Российский лидер примет участие в церемонии завершения строительства морской части газопровода «Турецкий поток»
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток». Об этом «Известиям» рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Предполагается, что первые поставки российского газа в Турцию и другие страны региона начнутся уже в 2020 году.

Стали известны сроки запуска газопровода «Турецкий поток»

В торжественной церемонии также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Мероприятие состоится в Стамбуле 19 ноября, уточнил Юрий Ушаков.

О намерении разработать проект газопровода по дну Черного моря для поставок российского газа в Европу Владимир Путин заявил еще в конце 2014 года на пресс-конференции по итогам визита в Анкару. «Турецкий поток» стал альтернативным вариантом проекту «Южный поток» в связи с отказом Болгарии от участия в нем.

«Турецкий поток» предполагает строительство газопровода по морскому дну до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Трубопровод состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — для снабжения голубым топливом стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки российского газа по новому газопроводу ожидаются в 2020 году.

Это уже второй визит российского президента в Стамбул за последнее время. 27 октября Владимир Путин принял участие в саммите глав России, Турции, Франции и Германии по сирийскому урегулированию, который также прошел в этом городе.

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