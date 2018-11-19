В Кремле рассказали о перспективах «Турецкого потока»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил беспрецедентные сроки реализации проекта «Турецкий поток», а также рассказал о перспективах подключения к данному газопроводу стран Европы.

По словам Пескова, решение о строительстве «Турецкого потока» было принято совсем недавно — после отказа от «Южного потока». А уже сегодня, 19 ноября, за завершением строительства морского участка проекта будет наблюдать российский лидер Владимир Путин.

«Между моментом принятия решения и завершением строительства морского участка прошло очень мало времени», — сказал Песков 19 ноября, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что за завершением прокладки морского участка газопровода последует формирование газового хаба в Турции и создание газотранспортной сети в Европе. По его словам, турецкая экономика просто «не сможет переварить такое количество газа», при этом в Европе отмечается нехватка голубого топлива.

«Безусловно, хаб будет сформирован, и газ пойдет дальше», — сказал Песков.

Также он прокомментировал данные о возможных рестрикциях со стороны США в отношении участников «Турецкого потока». По его словам, американские власти так разбрасываются различными ограничениями, что «от давления никто не застрахован».

Газопровод «Южный поток» подразумевал поставки газа из России по дну Черного моря до Болгарии с последующим транзитом топлива в страны Южной Европы. В январе 2008 года Москва и София заключили договор на прокладку трубопровода, к которому позже присоединились Сербия, Венгрия, Хорватия, Македония и некоторые другие государства.

В свою очередь, Евросоюз неоднократно высказывал опасения, что реализация проекта приведет к нарушению положений так называемого Третьего энергетического пакета ЕС, согласно которым компании, добывающей газ, запрещено выполнять функции дистрибутора и оператора на территории Европы. На этом фоне Болгария несколько раз останавливала работы на своем участке.

В декабре 2014 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва отказывается от «Южного потока» из-за неконструктивной позиции Евросоюза. В качестве альтернативы этому проекту РФ начала строительство газопровода «Турецкий поток», который планируют ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год, напоминает «Федеральное агентство новостей».