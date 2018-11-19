Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны РФ обсудил возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Российский лидер подчеркнул, что этот шаг Вашингтона не останется без ответа, передает 19 ноября ТАСС.

«Предлагаю сегодня обсудить наши шаги, связанные с возможным выходом Соединенных Штатов Америки из договора о ракетах средней и меньшей дальности», — сказал он.

Путин также отметил, что Россия готова вести диалог с США, и выразил надежду, что в Белом доме отнесутся к этому с полной ответственностью.

Ранее в понедельник президент констатировал, что за последние годы обстановка на планете не стала спокойнее, а в ряде регионов даже ухудшилась.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В РФ неоднократно отмечали, что именно США размещают по всему миру системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение Трампа, отметив важность ДРСМД для мировой безопасности.

ДРСМД был заключен в 1987 году и запрещает Вашингтону и Москве разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.